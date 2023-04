Levantador de peso olímpico busca patrocínio para disputar o Brasileiro

O levantador de peso olímpico Vinicius de Queiros Carlos está se preparando para participar do Campeonato Brasileiro de Levantamento de Pesos Adulto, que será realizado entre os dias 24 a 27 de maio, em Sete Lagoas, estado de Minas Gerais. Para estar nesta competição o atleta, que atualmente ocupa a 6ª melhor colocação do Brasil, está buscando patrocínios.

Ele também fez uma rifa, cujo valor é de R$10,00, o primeiro prêmio é uma cesta de chocolates, o segundo um kit da Natura e o terceiro uma semi-jóia personalizada. Interessados deverão entrar em contato com o atleta pelo Instagram @viniciusqueiros_. “Quem puder contribuir irá me ajudar muito e prometo que me esforçarei na competição para trazer o melhor resultado possível”, promete o atleta.

Vinicius tem 24 anos e começou a praticar levantamento de peso quando tinha 18 anos e cursava o 2° ano do curso de Educação Física. No decorrer do curso, a paixão pelo esporte foi aumentando e ele começou a participar de competições e a conquistar excelentes resultados.

