Libras nos serviços públicos facilita atendimento às pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva   

Nesta quarta-feira, 24 de abril, comemora-se o Dia Nacional da Libras – Língua Brasileira de Sinais, é uma data para relembrar a importância da implantação de políticas sociais e inclusão de deficientes auditivos na sociedade brasileira. O Brasil é um dos vários países do mundo que possui seu próprio idioma baseado em gestos. Tal recurso de comunicação já vai além da sala de aula, abrangendo os mais variados serviços públicos.

Em Araucária, por exemplo, a Libras já está presente nos serviços públicos. Uma plataforma digital que já estava em funcionamento nos serviços da Assistência Social, voltada a facilitar o atendimento a pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva, passou a funcionar também na rede municipal de saúde. A intenção é a plataforma seja disponibilizada em todos os serviços do município que tenham atendimento ao público.

Esta ferramenta disponibiliza, por meio de vídeo em aparelhos celulares, profissionais intérpretes da Língua Brasileira dos Sinais (LIBRAS), devidamente habilitados, que fazem a tradução simultânea durante o atendimento ao morador com deficiência auditiva nos serviços da Prefeitura.

A utilização da plataforma é muito simples: para solicitar o atendimento basta posicionar a câmera do aparelho de celular no QR Code que fica disponível no serviço, na UPA ou na Unidade de Saúde, por exemplo. Assim já é aberto um chamado. Então, basta clicar para iniciar o atendimento (autorizando acesso à câmera e voz). Ao encerrar o atendimento de tradução é possível avaliar esta mediação.

A única recomendação é que o usuário anote o número do protocolo de atendimento para que, se precisar da gravação, possa solicitá-la. A pessoa surda que não contar com celular ou acesso à internet para o acesso poderá ter o apoio do profissional da estrutura da Prefeitura para isso.

A Secretaria de Saúde destaca que a ferramenta possibilita ainda uma comunicação mais eficaz e inclusiva, permitindo que os médicos e demais profissionais compreendam melhor as necessidades dos pacientes e ofereçam um atendimento mais adequado e humanizado.