Liga Desportiva chama times para arbitral da Primeirona no dia 18/02

A Liga Desportiva de Araucária já deu o pontapé inicial para a realização do Campeonato Municipal de Futebol Amador – Primeirona 2025, com a convocação dos clubes para a participação no arbitral, que será realizado no dia 18 de fevereiro. Neste encontro dos dirigentes serão definidos todos os detalhes da competição, como regulamento, datas e tabelas de jogos. A previsão de início dos jogos é para o final de março ou início de abril.

A competição terá categorias Adulto e Juvenil e a expectativa é de que 7 times participem neste ano, um a mais do que na última edição. “O Panterões, que foi vice-campeão da Segunda Divisão 2024, pretende disputar e já está organizando a documentação”, explicou a LDA.

O campeão da Primeirona 2024 na categoria Adulto foi o Grêmio Esportivo Araucariense, quebrando um jejum de 40 anos tentando buscar o título, e no Juvenil quem faturou o troféu foi o Chantilli Futebol Clube.

Edição n.º 1450.