Liga Desportiva de Araucária dá início aos Campeonatos 50+ e Feminino 15+

A Liga Desportiva de Araucária, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), deu início a mais dois campeonatos municipais: o de Futebol Amador 50+, que começou na terça-feira passada (17/09), e o de Futebol Amador Feminino +15, cuja estreia estava marcada para a quinta-feira (19), porém teve sua primeira rodada (com a tabela da segunda rodada), nesta terça-feira (24). A primeira rodada atrasada será realizada na sexta-feira (27).

A competição masculina conta com quatro equipes participantes: Primavera, Jatobá, Gapar e Grêmio. E na feminina são cinco equipes: Lobas FC, Feras FC, Gapar, Szymanski e NEPC. Na primeira rodada do masculino o Grêmio venceu o Gapar por 4×0 e o Jatobá ganhou do Primavera por 3×1. No feminino, o Gapar goleou o NEPC em 5×1 e o Feras também aplicou uma goleada de 4×0 no Szymanski.

“O 50tinhas era um campeonato que há cerca de 10 anos não vinha sendo realizado, e decidimos retornar devido a inúmeros pedidos da comunidade do futebol. Também aproveitamos a iluminação nova do Estádio Municipal Emílio Gunha e organizamos o Veteranos, assim como o feminino, os dois terão jogos todas as terças e quintas, no período da noite”, disse Lilian Cristina Vieira, presidente da LDA. Ela também convidou toda comunidade araucariense para prestigiar as duas competições.

Edição n.º 1434.