Liga Infantil de Futsal começa neste sábado (27) no Ginásio Joval

A Liga Infantil de Futsal, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, começa neste sábado, 27 de julho, com a participação de equipes nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 para o masculino e Sub-14 e Sub-17 no feminino.

Todos os jogos serão realizados no Ginásio Joval de Paula Souza e a competição se estende até o dia 19 de outubro. Masculino O Sub-10 contará com oito equipes, no Grupo A estão o AFFA Figas A, Quadra do Pady, Projeto Vencer e AFFA Figas C; e no Grupo B os times do NEPC Araucária, AFFA Figas B e D, e AFFA Diamante A.

O Sub-12 terá 9 times participantes, sendo que no Grupo A estão a Quadra do Pady, Projeto Vencer, AFFA Figas C e União Planalto; e no Grupo B as equipes do NEPC Araucária A, AFFA Figas A – B e D, e AFFA Diamante A.

O Sub-14 contará com a participação de 13 times, no Grupo A estão a SMEL Planalto, NEPC Araucária e Projeto Vencer; no Grupo B a SMEL Araucária, AFFA Figas B e D; no Grupo C o Jatobá, AFFA Diamante A e B e AFFA Figas C; e no Grupo D as equipes do NEPC Araucária B, União Planalto e AFFA Figas A.

Feminino

O Sub-14 terá no grupo único as equipes da Quadra do Pady A e B, NEPC Araucária A e União Planalto. No grupo único da categoria Sub-17 estão os times do NEPC Araucária A – B e C e o Symanski.

Haverá premiações para os três primeiros colocados de cada categoria, e também para o artilheiro e goleiro menos vazado. Acompanhe os jogos da primeira rodada.

1ª rodada

Sábado (27/07)