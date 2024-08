Liga Infantil de Futsal da SMEL começou com chuva de gols

A Liga Infantil de Futsal, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, começou no sábado (27/07), com mais de 10 jogos e uma chuva de gols. Participam da competição as escolinhas de futsal da cidade, nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14 para o masculino e Sub-14 e Sub-17 no feminino.

Todos os jogos acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza e a competição se estenderá até o dia 19 de outubro. Haverá premiações para os três primeiros colocados de cada categoria, e também para o artilheiro e goleiro menos vazado. Acompanhe os resultados dos jogos da primeira rodada e a tabela de confrontos da segunda e terceira rodadas.

Resultados de sábado (27/07)

Local – Ginásio Joval de Paula Souza

8h30 – Quadra do Pady 6 X 1 União Planalto (Sub-12)

9h – Quadra do Pady 2 X 4 Projeto Vencer (Sub-10)

9h30 – NEPC Araucária A 1 X 6 Projeto Vencer (Sub-14)

10h10 – Quadra do Pady A 1 X 0 União Planalto (Sub-14 Fem)

10h40 – NEPC Araucária A 0 X 3 Quadra do Pady B (Sub-14 Fem)

13h30 – AFFA Diamante B 0 X 2 AFFA Diamante A (Sub-14)

14h10 – AFFA Diamante B 4 X 0 NEPC Araucária A (Sub-10)

14h40 – NEPC Araucária C 2 X 3 Szymanski (Sub-17 Fem)

15h20 – NEPC Araucária A 4 X 1 NEPC Araucária B (Sub-17 Fem)

16h – União Planalto 2 X 4 AFFA Figas (Sub-14)

2ª rodada – quinta-feira (01/08)

18h- AFFA Figas D X AFFA diamante A (Sub-12 B)

18h30 – AFFA Figas A X AFFA Figas C (Sub-10 A)

19h – AFFA Figas B X AFFA Figas A (Sub-12 B)

20h – AFFA Figas B X AFFA Figas D (Sub-14 B)

3ª rodada – domingo (04/08)

8h30 – Projeto Vencer X AFFA Figas C (Sub-12 A)

9h – SMEL Planalto X Projeto Vencer (Sub-14 A)

9h40 – SMEL Araucária X AFFA Figas D (Sub-14 B)

10h20 – NEPC Araucária B X AFFA Figas A (Sub-14 D)

11h – Jatobá X AFFA Figas C (Sub-14 C)