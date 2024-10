Liga Infantil de Futsal da SMEL entra na reta final e promete fortes emoções

Foram cerca de três meses com mais de 80 disputas e centenas de gols marcados. Esse é um breve resumo da Liga Infantil de Futsal, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, que chegou à reta final. As últimas rodadas, que acontecem nos dias 17, 20 e 21 de outubro, serão decisivas e os torcedores podem se preparar para fortes emoções.

Na rodada de sábado (28/09), o NEPC Araucária A aplicou uma goleada de 12X0 em cima do Szymanski (Sub-17 Feminino), o NEPC Araucária C e o NEPC Araucária B empataram em 1X1 (Sub-17 Fem), a Quadra do Pady B venceu a Quadra do Pady A por 1X0 (Sub-14 Fem), NEPC Araucária A e União Planalto ficaram no empate de 0X0 (Sub-14 Fem), e a SMEL Araucária ganhou do Projeto Vencer por 2X0 (Sub-14 semifinal).

Já na rodada das semifinais do masculino de sábado (30/09), o AFFA Diamante A venceu a Quadra do Pady por 3X0 (Sub-12), o AFFA Diamante A ganhou do AFFA Figa’s C por 1X0 (Sub-10), Projeto Vencer ganhou do AFFA Figa’s D por 3X0 (Sub-12), AFFA Figa’s B e AFFA Figa’s A empataram em 0X0 e na disputa por pênaltis a categoria A venceu por 3X2 (Sub-10), e a AFFA Figa’s A venceu o AFFA Figa’s B por 1X0 (Sub-14).

Todos os jogos da Liga Infantil acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, com entrada franca. Acompanhe os jogos das rodadas finais.

Rodada de 5ª feira (17/10) 18h – Quadra do Pady A X NEPC Araucária A (Sub-14 Fem) 18h30 – Quadra do Pady B X União Planalto (Sub-14 Fem) *Premiação 19h15 – NEPC Araucária C X NEPC Araucária A (Sub-17-Fem) 19h55 – NEPC Araucária B X Szymanski (Sub-17 Fem) *Premiação

Rodada de sábado (19/10) 8h30 – AFFA Figa’s C X AFFA Figa’s B (Sub-10 – disputa de 3º e 4º lugares) 9h – AFFA Diamante A X AFFA Figa´s A (Sub-10 – disputa de 1º e 2º lugares) *Premiação 09h45 – Quadra do Pady X AFFA Figa’s D (Sub-12 – disputa de 3º e 4º lugares) 10h15 – AFFA Diamante A X Projeto Vencer (Sub-12 – disputa de 1º e 2º lugares) *Premiação

Rodada de segunda-feira (21/10) 18h – Projeto Vencer X AFFA Figa´S B (Sub-14 disputa de 3º e 4º lugares) 18h40 – SMEL Araucária X AFFA Figa´s A (Sub-14 – disputa de 1º e 2º lugares) *Premiação 19h30 – Se necessário Fem 20h – Se necessário Fem *Premiação

Edição n.º 1435.