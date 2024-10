Liga Infantil de Futsal da SMEL já conhece os primeiros vencedores

A Liga Infantil de Futsal, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, já conhece seus primeiros vencedores. Na categoria Sub-17 Feminino o primeiro lugar ficou a equipe NEPC Araucária A, o segundo colocado foi o NEPC Araucária B e em terceiro lugar ficou o NEPC Araucária C.

Na categoria Sub14 o time vencedor foi a Quadra do Pady B, vice-campeão Quadra do Pady A, terceiro colocado NEPC Araucária A e quatro lugar para o União Planalto.

Na categoria masculino, o time Sub-12 da Quadra do Pady conquistou o terceiro lugar em um jogo emocionante e muito competitivo contra o AFFA Figas D. Os detentores do bronze demonstraram grande habilidade e espírito de equipe, proporcionando uma partida incrível, que encheu a torcida de orgulho.

Na próxima segunda-feira (21) tem mais uma rodada decisiva, onde serão conhecidos os vencedores da categoria Sub-10 e Sub-14 e o primeiro e segundo colocados do Sub-12. Acompanhe na tabela.

Rodada de segunda-feira (21/10)

17h45 – AFFA Figa´S C X AFFA Figa´S B (Sub-10 – 3º e 4º lugares) 18h15 – AFFA Diamante A X AFFA Figa’s A (Sub-10 – 1º e 2º lugares) *Premiação 19h – AFFA Diamante A X Projeto Vencer (Sub-12 – 1º e 2º lugares) *Premiação 19h40 – Projeto Vencer X AFFA Figa’s B (Sub-14 – 3º e 4º lugares) 20h15 – SMEL Araucária X AFFA Figa’s A (Sub-14 – 1º e 2º lugares) *Premiação

Todos os jogos da Liga Infantil acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, com entrada franca. Acompanhe os jogos das rodadas finais.

Edição n.º 1437.