Liga Infantil de Futsal da SMEL segue com excelentes disputas

A Liga Infantil de Futsal, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – SMEL, continua com suas rodadas, sempre levando ao público jogos bem emocionantes. A rodada de sábado (14/09) registrou muitos gols e teve até goleadas.

O AFFA Figas D venceu o AFFA Figas B por 1X0 na categoria Sub12, SMEL Araucária venceu o AFFA Figas B por 2X0 no Sub14 B, o NEPC Araucária A goleou o Szymanski por 6X0 no Sub17 Feminino, o NEPC Araucária A venceu a Quadra do Pady A por 1X0 no Sub14 Feminino e a Quadra do Pady B goleou o União Planalto no Sub14 Feminino.

Todos as partidas da Liga Infantil acontecem no Ginásio Joval de Paula Souza, no Parque Cachoeira, com entrada franca. Acompanhe os jogos das próximas rodadas.

Rodada de quarta-feira (18/09)

18h – AFFA Figas C X União Planalto (Sub-12 A) 18h30 – NEPC Araucária B X União Planalto (Sub-14 D) 19h10 – Quadra do Pady X Projeto Vencer (Sub-12 A) 19h40 – NEPC Araucária A X AFFA Diamante A (Sub-12 B) 20h10 – Jatobá X AFFA Diamante B (Sub-14 C)

Rodada de sábado (21/09)

08h30 – Nepc Araucária A X AFFA Diamante A (Sub-12 B) 09h – Quadra do Pady A X União Planalto (Sub-14 Fem) 09h30 – NEPC Araucária A X Quadra do Pady B (Sub-14 Fem) 10h – NEPC Araucária A X NEPC Araucária B (Sub-17 Fem)

Rodada de segunda-feira (23/09)