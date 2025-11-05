De 23 a 26 de outubro, o Parque Internacional de Exposições de Maringá recebeu o maior encontro esportivo do estado, o Paraná Combate, que reuniu mais de 3,5 mil participantes entre atletas, técnicos, árbitros e membros da organização, representando 100 municípios e disputando dez modalidades esportivas simultaneamente. A equipe de Taekwondo de Araucária foi representada pela Liga Pegasus, sob a liderança do Mestre Kennedy, pioneiro da modalidade na cidade, e também por atletas de outros professores araucarienses que vêm fortalecendo o Taekwondo local ao longo dos anos.

Araucária encerrou sua participação em 8º lugar geral entre todas as modalidades, somando 138 pontos, um resultado que reflete o esforço conjunto de atletas, professores e apoiadores que acreditam na força do esporte.

Segundo o Mestre Kennedy, os atletas Melissa Bini, Kauan Danjas e Larissa de Oliveira, demonstraram comprometimento, técnica e espírito de equipe, com dedicação e respeito.

“Agradecemos a Prefeitura Municipal de Araucária pela confiança e apoio à modalidade, reconhecendo a importância de ver o nome da cidade entre os grandes destaques do evento. Parabéns a todos os atletas, professores e organizadores que contribuíram para que essa participação fosse linda, cheia de energia e superação. E parabéns à delegação de Araucária, que mostrou mais uma vez o orgulho e a força do nosso município em cada modalidade representada”, afirmou o Mestre.

