Lil Syfer trará quatro faixas inéditas com o lançamento do EP “Além de umas Traks”

Compartilhe esta notícia

O EP de Lil estará disponível em 5 de fevereiro. Foto: divulgação

O músico Cleyton Gogola Fabienski, de 16 anos, é uma das revelações araucariense no “trap”, o subgênero que nasceu do rap e está conquistando espaço no cenário musical brasileiro. Em fevereiro ele lançará um EP nas plataformas digitais, com cinco novas canções de sua autoria, que contam uma só história, que segundo ele, pode ser interpretada e absorvida pelo público de muitas formas.

Lil Syfer, como é reconhecido no meio musical, é morador do bairro Capela Velha, e apesar da idade, está trabalhando como “gente grande” para conquistar seus sonhos. Além de outros trabalhos já disponíveis no canal do YouTube do jovem, este projeto intitulado “Além de umas Traks” busca passar uma mensagem, dentro de significado especial. “O recado das músicas é que ninguém é melhor que ninguém, que não existe um pódio”, conta Cleyton.

O primeiro single do EP, chamado “Midnight”, está disponível tanto no YouTube quanto no perfil de Cleyton no SoundCloud. O “Além de umas Traks” conta com algumas colaborações, como a do amigo do artista Nayatsuo. Os fãs de “trap” e seus subgêneros entre eles Attack, Plug, Sad/Emo vão poder conferir as canções a partir do dia 5 de fevereiro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1244 – 14/01/2021