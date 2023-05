Linha Circular Arvoredo agora passará pela Portelinha

A partir de 1º de junho, a linha S-01 Circular Arvoredo chegará também aos moradores da região da Portelinha. A mudança no itinerário foi informada nesta semana pela Prefeitura de Araucária.

De acordo com o comunicado, a Superintendência de Transporte Coletivo fez mudanças na rota dessa linha do TRIAR. Com isso, o itinerário ganhará um acréscimo de ruas para atender com mais proximidade os moradores da Portelinha, que até então precisavam caminhar um pouco mais para ter acesso ao transporte coletivo municipal.

A nova rota prevê que, após um trecho da rua Silvio Cantele, o itinerário acessará a rua Sônia Bodziak e, depois, as ruas Donato Karas, Júlio Wardenski, Amauri Rogério Padilha e Joacir Leal Neves. O retorno ocorre pelas ruas Leopoldo Rodrigues, Júlio Wardenski, Donato Karas, Sônia Bodziak, Silvio Cantele e segue pela Faisão, como já de costume.

Mais informações sobre o TRIAR podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7520.

Foto: Carlos Poly.