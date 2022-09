Lions Araucária é campeão da fase regional do Paranaense de Fut 7

Lions vai em busca de um título importante dentro do futebol. Foto: divulgação

O Lions Araucária é o grande campeão da fase regional do Campeonato Paranaense de Fut 7 – etapa Curitiba. A equipe conquistou o título após vencer o Mozena FC nos pênaltis, pelo placar de 6×5. O jogo que garantiu a classificação do time araucariense para a final da competição foi bem acirrado. Após o empate no tempo normal em 6×6, o Lions levou a melhor nos pênaltis. O goleiro Nilson teve uma participação fundamental neste resultado final, após defender uma das cobranças na fase alternada.

A partida aconteceu na noite desta terça-feira, 18 de maio, no Centro Esportivo Tcheco, em Curitiba. No sábado, 15, a equipe já tinha enfrentado o Atlético Paranaense na semifinal, e venceu por 4×3, seguindo em frente na competição. Dessa vez a vitória foi contra o Mozena, considerado o segundo melhor time de fut7 do país. “Foi um dia histórico para a cidade de Araucária. O Lions está a caminho de um importante título, e começa a escrever sua história no cenário do futebol 7”, afirmam os dirigentes.

A final do Campeonato Paranaense de Fut 7 está prevista para o mês de junho, mas o dia ainda não foi definido.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1262 – 20/05/2021