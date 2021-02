Lions Araucária é o campeão da Star Cup

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A equipe do Lions Araucária conquistou seu primeiro título na noite desta quarta-feira, 25 de fevereiro. Foi campeão da Star Cup 2020, competição organizada pela Limec Futebol 7, que foi realizada em Curitiba. Jogou contra outro time da casa, o EC Bullets por 3X2, em um jogo muito disputado, digno de final.

O Lions abriu 2X0 ainda no primeiro tempo, mas logo o Bullets empatou. No segundo tempo a adrenalina do jogo caiu um pouco, porém os times estavam cautelosos. O ala Mateuzinho puxou o contra ataque e achou o pivô Bigode na segunda trave, que fez o gol do título.

A Star Cup começou no ano passado e reuniu 16 equipes de Curitiba e região metropolitana. Os dois times representantes de Araucária, após excelentes campanhas, chegaram à final.

Texto: Maurenn Bernardo