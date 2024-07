Liquida Lapa terá décima edição no próximo final de semana

A 10ª edição do Liquida Lapa será realizada nos dias 3 e 4 de agosto de 2024 na Alameda David Carneiro. Promovido pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária da Lapa (ACIAL), o evento promete ser um sucesso, oferecendo um ambiente festivo e descontraído para lojistas da cidade comercializarem seus produtos. Nessa edição o Liquida Lapa Shop Fest conta com o patrocínio da Potencial Biodisel, UniFael, Ser e apoio do SEBRAE, SESC, SENAC, Rádio Legendária e Jornal Tribuna Regional.

A feira tornou-se referência para toda a região, quando se fala em comprar bem e barato. Promoções muito especiais estão sendo preparadas pelos lojistas para agradar aos visitantes. Calçados, roupas, beleza, saúde e bem-estar e acessórios são tradicionais na feira e sempre atraem pelos ótimos preços. É a oportunidade de ficar na moda gastando pouco! Se você está incluído no grupo dos que sempre estão de olho em uma boa oportunidade de adquirir produtos de qualidade a preços acessíveis, não pode deixar de comparecer ao evento! Ao todo, mais de 30 lojistas e comerciantes locais vão oferecer produtos de qualidade com descontos imperdíveis. Além da feira de ponto de estoque, o evento terá ampla praça de alimentação, shows musicais, rua do lazer e no domingo, 04 de agosto, O 12º encontro e exposição dos veículos Quadrados. O Liquida tem como objetivo promover o comércio lapeano, oportunizando às empresas a renovação de seu estoque e aos clientes o acesso a ótimos produtos com custo mais baixo. Assim, movimenta-se a economia local, e quem ganha é a população lapeana. Atente-se para o fato de o evento estar sendo realizado no início de agosto, próximo ao Dia dos Pais – ótima oportunidade para adquirir um bom presente para a data!

Participantes

Confira as lojas que estarão presentes na 10 º Liquida Lapa Shop Fest:

Athena Boutique, Casa China, Casa M, Connect Solar, DP Cell, Duarte Calçados, Era Uma Vez Moda Infantil, Eros Streetwear, Espaço Bello Empohrio, Estação Bike, Fênix Tintas e Complementos, Harmonize Estética Facial, Hemy Officer Store, Instituto Vetor, Loja Diamante, Loja Sintonia, Loja STZ- Stanczyk, + Q basico, Magdala Photography, Morena Flor, Mega Passo Calçados, Mega Sportes, MR Marcenaria Moveis Planejados, Mundo Kids Moda infantil, Mundo da Leitura Livraria, Office.com Cursos, Ousadia Modas, OdontoForte, Óticas Farol, RC Flores, Sisters Store, Sauka Produtos de Minas, Vida Marinha, Vidraçaria Bom Sucesso, Wizard. Além das empresas participantes, também estarão presentes no evento a Agência do Trabalhador, Cresol, Jornal Tribuna Regional, Rádio Legendária, Siccob Sul, SEBRAE, SESC, SENAC, Potencial Biodiesel, Unifael –SER.

Serviço

O que: 10º Liquida Lapa Shop Fest

Quando: dias 3 e 4 de agosto – sábado e domingo das 08h às 20h

Onde: Alameda David Carneiro