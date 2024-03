Livrarias Nosso Livro promove evento de contação de histórias

A Livrarias Nosso Livro, que inaugurou no mês de fevereiro, no centro da cidade, está promovendo a “Hora da História”, um projeto de contação de histórias, com o lema “mais livros e menos telas”.

Atualmente em fase de testes, a iniciativa visa criar um ambiente acolhedor e inspirador para a comunidade, proporcionando uma experiência única de imersão no universo literário.

Angela Pietrasko, proprietária da livraria, pretende trazer sempre um contador diferente. Nessa fase de testes, ela trouxe para contar histórias as professoras Kelli Fernandes e Larissa Alvez. Os encontros acontecem sempre no primeiro sábado do mês e o próximo será no dia 6 de abril. A participação é gratuita para crianças, adolescentes e pais.

O Projeto de Contação de Histórias da Livraria Nosso Livro surge da convicção de que a leitura vai além das páginas dos livros e é uma ferramenta poderosa para despertar a imaginação, incentivar a leitura e fortalecer os laços entre a comunidade e o mundo dos livros. “Os participantes têm a oportunidade de se reunir em um espaço aconchegante da livraria, transformando-o em um verdadeiro palco de magia literária. Durante as sessões, as histórias são apresentadas de forma envolvente, utilizando recursos audiovisuais, músicas e até mesmo pequenas encenações para criar uma atmosfera cativante”, afirma Angela.

Serviço

A Livrarias Nosso Livro está localizada na Rua Alfredo Parodi, 331, Centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 09:30 às 18:00 e aos sábados das 09:30 às 16:00.

NINA SANTOS / Edição n.º 1406