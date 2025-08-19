O escritor e professor araucariense Wesley Borges está lançando seu novo livro ‘A Dor do Autismo’. Na obra, ele aborda sua própria história como autista. Não apenas como um depoimento pessoal, mas também de forma geral, com toda a vivência de desafios e dores de uma pessoa que está dentro do espectro.

“Ao longo das páginas, revelei como é enfrentar crises diárias, lidar com a incompreensão da sociedade, superar o medo do julgamento e buscar, dentro de si, forças para continuar. Falo sobre solidão, diagnóstico tardio, hiperfoco, sobrecarga sensorial, discriminação e também sobre amor, fé, superação e o poder da palavra escrita como forma de cura”, descreve.

Wesley convida leitores de todas as idades a comprarem o livro, e a olharem para o autismo de uma forma mais empática, respeitosa e humanitária. “Mais do que um livro, ‘A Dor do Autismo’ é um manifesto por inclusão verdadeira, por escuta ativa e por um mundo onde cada pessoa, com suas particularidades, possa ser compreendida e valorizada. É um grito silencioso que precisa ser ouvido”, se expressa o escritor.

O livro pode ser adquirido direto com o Wesley, pelo seu Instagram @Wesley_Borges_Palestrante; pela Livrarias Curitiba; ou na Vibebooks, pelo Instagram @vibebooksbr.

Edição n.º 1478. Victória Malinowski.