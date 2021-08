Livro de Araucária sobre geografia e educação ambiental, presente pedagógico para o Dia do Estudante

No dia 11 de agosto comemora-se o Dia do Estudante, momento de reflexão e de valorização da educação e do conhecimento. Em homenagem a esse dia, o Departamento de Articulação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Araucária lança um recurso pedagógico para a comunidade escolar: o E-book “Araucária: Conhecer, Valorizar e Cuidar – Geografia e Educação Ambiental”.

O Livro “Araucária: Conhecer, Valorizar e Cuidar – Geografia e Educação Ambiental” está voltado para o conhecimento sobre o município e traz aspectos geográficos, científicos e da gestão pública com princípios da Educação Ambiental, Consciência Ecológica e Sustentabilidade.

Esse livro foi idealizado em 2017 em formato de apostila pela Professora (agora aposentada) de Geografia da Rede Municipal de Educação, Ivanis Maria Salete Bordignon Nunes, que, em parceria com outros profissionais das equipes de Ensino da Secretaria Municipal de Educação e professores de algumas Unidades Educacionais, coletaram informações, registros, dados, mapas e imagens para a elaboração de atividades pedagógicas para estudantes do Ensino Fundamental, principalmente para os de 4ºs e 5ºs anos, devido à organização curricular vigente.

Para essa versão de 2021, foi firmada uma parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e realizado um processo de atualização de dados da cidade e inclusão de temas e serviços públicos pertinentes ao Meio Ambiente, incluindo Projetos, Programas, Campanhas e Ações Municipais. Para realizar esse trabalho, houve também contribuições de outras Secretarias e Gestores Municipais, para sistematização de um material prático e informativo.

A proposta desse material é concentrar informações importantes sobre a cidade e, com isso, auxiliar os profissionais da educação nos encaminhamentos dos componentes curriculares de forma atrativa, dinâmica e articulada com a realidade local e próxima do cotidiano dos alunos.

O livro estará disponível no site da Prefeitura Municipal de Araucária, nas páginas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em formato e-book.

Texto: Departamento de Articulação Pedagógica SMED

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021