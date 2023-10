Livro infantil escrito por sargento do Corpo de Bombeiros é publicado pela Editora Viseu

A literatura, sem dúvida, é uma das mais significativas manifestações culturais de um povo. E nela estão os escritores, com sua sensibilidade e talento para captar as impressões mais sutis do nosso cotidiano e contextualizá-la na sua obra. Neste domingo (29/10), ao festejarmos o Dia Nacional do Livro, celebremos, também, seus criadores. Entre eles está o sargento do Corpo de Bombeiros de Araucária, Luís Leandro Cruz Dias, que em 2020 lançou o e-book “Por Que os Galos Cantam? O Segredo do Galinheiro”.

Destinado às crianças, para que aprendam, junto com seus familiares, sobre bulliyng e responsabilidades, inicialmente o livro ficou disponível apenas em forma de e-book pelo site da Amazon, e agora no início de outubro foi publicado pela Editora Viseu.

O autor conta que a ideia de escrever a história surgiu da rotina de leitura compartilhada entre ele e a filha durante as noites. Na hora de dormir, ele sempre contava historinhas para ela e isso lhe serviu de inspiração.

História

Em meio ao silêncio das madrugadas, no qual ainda é possível ouvir o cantar distante dos galos anunciando a chegada de um novo dia, uma pequena história se desenrola. Nela, acompanhamos a jornada de Osvaldo, um pintinho curioso que busca conhecer o mundo ao seu redor e superar suas próprias dificuldades pessoais.

Enquanto busca se aproximar de seu pai para aprender os segredos de se tornar um galo adulto e assumir as responsabilidades do galinheiro, Osvaldo se questiona sobre o significado do canto dos galos. Seria apenas um simples sinal de alerta, como um despertador? Ou há algo mais por trás dessa misteriosa melodia?

Ao longo de sua jornada de autodescoberta, Osvaldo desvendará o mistério por trás do canto dos galos nas madrugadas. No entanto, como ele não é adepto de fofocas, o leitor será convidado a desvendar esse segredo por conta própria, a cada vez que ouvir o canto dos galos, relembrando assim desta encantadora história.

“Por que os galos cantam? O segredo do galinheiro” é uma fábula envolvente, que encanta crianças e jovens. Com personagens animais cativantes e lições de vida sobre superação, coragem e curiosidade, a obra promete entreter e ensinar ao mesmo tempo, deixando uma mensagem especial para os leitores.

