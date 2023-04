LJC Imóveis apresenta o Edifício Storrer, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios

A busca do lar ideal para sua família pode ter chegado ao fim. Isso mesmo! A LJC Imóveis apresentou uma novidade incrível para o setor imobiliário de Araucária: o Edifício Storrer, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, uma oportunidade imperdível pra você adquirir seu próprio imóvel. O pré-lançamento do residencial aconteceu na 2ª edição do PopLar – Feirão de Imóveis de Araucária, realizado no último final de semana, no Parque Cachoeira.

É um empreendimento ideal para quem busca uma vida moderna, com muito conforto. Além disso, o edifício possui uma excelente localização, fica na Rua José Cetnarowski, no bairro Cachoeira. Os apartamentos com 3 dormitórios possuem sala de estar, sala de jantar, cozinha, banheiro, lavanderia separada, sacada integrada com churrasqueira a carvão e uma vaga de garagem.

“São 64 m² de área construída com os seguintes atrativos: teto com rebaixo em gesso, luminárias de led embutidas, esquadria de alumínio, piso de porcelanato nas áreas comuns, piso laminado nos quartos, portas laqueadas em branco padrão Pormade, fechadura eletrônica nas portas e infraestrutura pronta para ar condicionado”, explica a LJC. Já as unidades com 2 dormitórios possuem as mesmas características, porém com área construída um pouco menor, de 50 m².

Não bastassem todas essas vantagens, o prédio tem ainda portaria com automação, entrada automatizada com biometria e fechaduras eletrônicas, playground, um elevador, água e luz individual, energia trifásica e o melhor, um baixo custo de condomínio.

“O Storrer tem 9 apartamentos no total, porém se você interessado em adquirir um deles, precisa se apressar porque restam apenas 05 disponíveis para venda. Entre em contato conosco e reserve a sua unidade!”, convida a imobiliária.

Serviço

A LJC Imóveis está localizada na Av. Archelau de Almeida Torres, 374 – Centro, telefone (41) 3048-6917. Acompanhe a LJC nas redes sociais: Instagram @ljcimoveis e Facebook LJC Imóveis Ltda.

Foto: Foto Globo.

Edição n. 1360