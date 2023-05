Loja Cavaleiros do Iguaçu nº 139 realiza jantar alusivo ao seu 16° aniversário

A Loja Cavaleiros do Iguaçu nº 139, jurisdicionada a Grande Loja do Paraná, completou 16 anos de existência no dia 19 de abril e para comemorar a data, realizou um jantar dançante no dia 18 de maio, na Churrascaria Cristal. O evento reuniu cerca de 180 pessoas e contou com a presença de representantes de algumas Lojas Maçônicas de Curitiba, familiares e amigos próximos dos integrantes do movimento.

O tenente do Exército Claudio Almeida, Venerável Mestre da Loja Cavaleiros do Iguaçu nº 139, conta que o objetivo do jantar, além da celebração do aniversário, foi trazer algumas pessoas de fora para desmistificar alguns preconceitos e especulações em torno da Maçonaria. “Nosso foco foi desmistificar alguns conceitos, apresentar a Maçonaria a esses convidados, fazer com que nos conhecessem melhor e também, é claro, proporcionar-lhes um momento de confraternização”, declara o tenente Almeida.

Ele relata que a Loja vem atuando no sentido de se aproximar mais da comunidade araucariense, para romper as barreiras do preconceito. “Ainda existem muitas dúvidas, resistência e questionamentos e o jantar, assim como outros eventos que temos feito, existem justamente para promover essa aproximação”, acrescenta.

A Loja tem sede na Rua Major Sezino Pereira de Souza, n° 560, Centro de Araucária. Dentre algumas atividades que desempenha no Município estão o seu envolvimento na fundação e manutenção do Observatório Social; participação em campanhas sociais; fundação de um Capítulo DeMolay mantido pela Loja, para preparar e formar jovens para a sociedade, com valores que os tornem melhores cidadãos e líderes; participação em campanhas cívicas, juntamente com a sociedade civil organizada, para cobrar das instituições e agentes públicos comportamentos e princípios esperados da administração pública.

Sobre a Maçonaria

Maçonaria é um movimento filosófico, educativo, filantrópico e progressista que adota a investigação da verdade, em regime de plena liberdade. Os ensinamentos maçônicos são ministrados através da prática de rituais, que contêm princípios de todas as “Artes Iniciáticas”, como o hermetismo, a cabala, o simbolismo, além dos conceitos tradicionais sobre as cores, os números e as lendas antigas. Nos ritos maçônicos funda-se o simbolismo das Iniciações Primitivas, os ensinamentos Rosa-Cruzes dos antigos filósofos, do Pitagorismo, dos Templários, do Judaísmo, do Cristianismo, entre outros. Isso mostra sua riqueza excepcional quando comparada a outras instituições fraternas.

“A Maçonaria pode ser definida de muitas maneiras, porém de forma resumida, é uma sociedade destinada ao esforço conjunto de todos na busca do aperfeiçoamento individual, uma fraternidade dedicada ao aprendizado e ao culto da arte de viver e à construção do caráter. A admissão na Ordem Maçônica exige muito trabalho e dedicação”, explica o tenente Almeida.

Ele complementa que a Maçonaria não é um clube, nem uma companhia de seguros ou de socorro mútuo. Também não é uma organização destinada a patrocinar fóruns de debates políticos e reformas sociais, e o lucro material não está entre seus objetivos, embora os membros da Fraternidade realmente participem de muitos serviços de caridade e obras assistenciais. “A Célula básica de toda Potência Maçônica é a Loja Maçônica. É onde a Maçonaria atua ao nível local, sob a jurisdição de sua Grande Loja. É ali que o maçom recebe suas instruções, e é nela que são recebidos todos os pedidos de admissão à Maçonaria e onde são conferidos os graus maçônicos. Em suma, é o lugar ou a reunião em que se congregam os Maçons para um trabalho específico”, ilustra o tenente.

Ele ressalta que a admissão à Maçonaria é restrita a pessoas do sexo masculino, com no mínimo 21 anos de idade, sem restrições quanto à raça, credo e nacionalidade, desde que gozem de reputação ilibada e que sejam homens íntegros. As informações sobre como entrar para a Maçonaria são fornecidas ao interessado através de alguém que pertença à Irmandade, porque o maçom não faz proselitismo entre seus amigos e conhecidos. Toda indagação deve partir do interessado, desde que seja ele recomendado por um membro da Loja Maçônica. Quando sua solicitação é acolhida favoravelmente pela Loja, após a realização de uma sindicância, o candidato é submetido a escrutínio secreto, ou seja, uma votação, com base nas conclusões sobre sua vida pregressa, sua conduta no lar, no mundo dos negócios, etc.

“Nenhum homem, por melhor que seja, poderá ser recebido na Maçonaria sem o consentimento de todos os maçons de sua jurisdição. Se alguém fosse imposto à Maçonaria, poderia ali causar desarmonia, ou perturbar a liberdade dos demais, o que sempre deve ser evitado”, completa.

Edição n. 1364