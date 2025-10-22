Luana Ieger Bockor, 13 anos, continua mandando bem nos tabuleiros de xadrez. Entre os dias 10 e 12 de outubro, em Pato Branco, a jovem disputou o 37º Jojups – Jogos da Juventude do Paraná e conquistou medalhas. Mesmo enfrentando adversárias bem mais fortes e experientes, ela não se intimidou, mostrou todo seu talento e concentração e voltou para Araucária com o título de vice-campeã do xadrez blitz no tabuleiro 4, 3º lugar no xadrez rápido no tabuleiro 2, 3º lugar no xadrez pensado por equipes e ainda o 3º lugar geral por equipes.

Os Jojups é a mais importante competição esportiva do estado e envolve todas as modalidades esportivas, inclusive o xadrez. Luana disputou a competição pelo Clube de Xadrez de São José dos Pinhais, onde treina atualmente. “Foi um campeonato fantástico, eu estava muito animada e motivada, me preparei bastante para conseguir ótimos resultados, e espero que esta seja somente a primeira conquista de muitas que virão”, declara Luana.

