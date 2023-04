Luiz Kaill é reeleito à presidência da Unamar com 70% de renovação na sua chapa

O líder comunitário Luiz Kaill foi reeleito para assumir a diretoria da Unamar – União das Associações de Moradores de Araucária, entidade que comanda desde 2011. Em assembleia realizada na sexta-feira, 24 de março, a chapa única que disputava o cargo “Saudações a quem tem coragem” foi eleita por aclamação, para o mandato 2023 a 2027.

Segundo Kaill, a atual diretoria tem 70% de renovação entre seus integrantes. Ele acredita que com “sangue novo”, o trabalho da Unamar possa ser renovado e fortalecido. “Teremos mais quatro anos pela frente e não vamos nos acomodar, as associações precisam do nosso apoio”, afirma.

Nova diretoria

Além de Luiz Kaill na presidência, representando a associação de moradores do Jardim São Luiz, a Unamar tem como vice Reginaldo Dias Damasceno (Instituto Schnorr), 1º vice Nelso Moreira (associação do Seminário), secretária geral Isabel da Luz Rodrigues (associação de pais e amigos dos deficientes visuais), 1ª secretária Sandra Mara do Prado (associação dos autistas de Araucária), 1º tesoureira Maria do Carmo da Silva (associação do Jardim Olímpico), 2º tesoureiro Fabiano Dolata (associação do Palmital), Ana de Fátima Palmeira (associação de geração de renda Agiba) e membro Jaime Veloso (Chantilly Futebol Clube).

No Conselho Fiscal o presidente é Maicon Sulivan da Silva (associação do Jardim Monaliza), vice Jair Antônio Lemes (associação do Califórnia), e membros Remilton Rodrigues dos Santos (associação do Santa Cruz), Francisco da Conceição Lobo (associação do Maranhão), Gilmar Aparecido Rocha (associação da Portelinha). No Conselho de Ética a presidente é Helena Osiouvey Zorek (Sociedade São Miguel do Formigueiro), vice Thaise Cristine Martins Dias (associação da Favorita), e membros Paulo Lopes de Brito (Chantilly Futebol Clube), Juliana Pereira de Lima (associação do Rio Negro), Elenise Freitas de Jesus dos Anjos (Grupo Ká Entre Nós), Marcos William Cardoso Batista (Três Jardins Futebol Clube), Sonia Cristina Lemes da Silva (associação das mulheres de fibra de Araucária), Altair Rodrigues (associação Norma e Chantilly), Jéssica Pelosi (associação do Iguatemi), Jussara Regina Leal (associação São Luiz), Cleiton Russi (associação do Palmital).

Edição n. 1357