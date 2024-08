Lula vem a Araucária nesta quinta-feira, 15 de agosto

O presidente Lula (PT) estará em Araucária nesta quinta-feira, 15 de agosto. Na oportunidade, ele participará de uma solenidade que marcará oficialmente a reativação do Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná, a FAFEN. O evento está marcado para começar às 10h.

Também durante a visita de Lula a Araucária ele deve anunciar novos investimentos na planta local da Petrobras, que é a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (REPAR). A presidente da empresa, Magda Chambriard, também acompanhará o presidente durante esses anúncios.

A agenda de Lula no Paraná inclui ainda um outro compromisso, a partir das 15h, no município de São José dos Pinhais. O presidente visitará a planta da Renault do Brasil naquela cidade.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil.