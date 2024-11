Luminárias novas da Manoel Ribas ficam acesas durante o dia, reclamam moradores

Comerciantes da Avenida Manoel Ribas estão encafifados com o fato de as novas luminárias instaladas ao longo da via estarem sempre com as luzes acesas. Mesmo durante o dia.

Segundo eles, o fato já ocorre há cerca de quinze dias. Ao todo, são cerca de 400 novas luminárias que estão sempre acesas.

Segundo a Secretaria Municipal de Urbanismo ( SMUR), o problema se deu porque a empresa que venceu a licitação não instalou os comandos que identificam o horário em que as lâmpadas devem apagar.