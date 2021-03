Lutador Carniça está na final do Grand Prix Nação Cyborg

Compartilhe esta notícia:

Arivaldo “Carniça” vai disputar a final do 8º Grand Prix Nação Cyborg. O lutador iria disputar a semifinal com o atleta João Paulo Santos, mas ele lesionou o joelho e está fora da competição. Com a desistência do oponente, o araucariense passou direto para a fase final. “Eu treinei pesado e estava preparado para o combate, mas não tem problema, vou mostrar isso na disputa final contra meu próximo oponente, que será decidido no dia 6, entre Silas Alves e Wagner Lima”, disse.

O GP do Nação Cyborg vai levar um atleta para o Bellator, evento norte-americano de MMA, onde a madrinha da organização curitibana, Cris Cyborg, é atual campeã. Carniça terá que, obrigatoriamente, se pesar no dia 5 de março, e batendo o peso, estará garantido na grande final.

Publicado na edição 1251 – 04/03/2021