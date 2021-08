Lutador de jiu jitsu se prepara para disputar o Campeonato Mundial da modalidade

David está se preparando para a competição mundial e espera contar com novos apoiadores. Foto: divulgação

A rotina do estudante David Wendel Fernandes, 16 anos, morador do bairro Iguaçu, não é nada fácil. Ele tem um grande sonho, mas sabe que para torná-lo real, terá que “ralar” muito. David, como muitos jovens brasileiros, quer se tornar um lutador profissional de jiu jitsu e ser conhecido pelo mundo todo, e da mesma forma que outros tantos jovens brasileiros, não têm condições de se dedicar exclusivamente ao esporte. Mas ele não se acomoda e dá o seu jeitinho. Sua rotina começa cedo, com escola pela manhã e de tarde ele trabalha para conseguir uma renda e comprar os alimentos e suplementos que todo atleta precisa. Só depois de cumprir com essas obrigações é que ele vai para os treinos de jiu jitsu.

“Eu trabalho para conseguir ajudar minha mãe a comprar meus alimentos e suplementos. Atualmente treino na academia Life Style, aqui de Araucária, que me incentiva e me apoia bastante, e no momento estou me preparando para uma competição que irei disputar em breve”, conta o lutador. A competição a qual David se refere é o Campeonato Mundial de Jiu Jitsu Esportivo, que será realizado entre os dias 26 e 28 de novembro, em São Paulo. E o lutador tem bagagem pra esse desafio, já foi campeão do AJP Tour, um campeonato internacional de jiu jitsu.

“Estou no jiu jitsu a um ano e meio. Treino todos os dias para me preparar para as competições, dando o meu melhor, para representar minha academia, minha cidade e minha categoria. Se dedicar a esse sonho não é fácil, além dos treinos puxados, tem as questões financeiras, pois quando tem competições, os custos com hospedagens, alimentação e transporte são altos”, comenta. Atualmente o jovem lutador conta com a ajuda dos amigos e familiares, que organizam rifas e sorteios para poder ajudá-lo a participar dos campeonatos. Ele garante que todo esse esforço vale a pena, pois está em busca do seu grande sonho.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021