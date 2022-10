Lutador de muay thai vai competir no Campeonato Mundial da modalidade e busca patrocínio

William já participou de mais de 60 competições e precisa de apoio para disputar o Mundial. Foto: divulgação

O atleta e professor de Muay Thai da P1 Fitness Center, William Lucas da Silva, está treinando pesado para participar do Campeonato Mundial de Artes Marciais que acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no Rio de Janeiro. Will, como é mais conhecido, vai lutar na categoria profissional até 57kg e quer trazer mais um troféu para casa, o qual pretende incluir na sua coleção. Ele tem um currículo com mais de 60 lutas e é detentor dos títulos de campeão brasileiro, campeão sul americano e conquistou o bronze no Campeonato Mundial de Muay Thai, na Tailândia.

“O muay thai se tornou minha vida, além de ser minha profissão é também o que eu amo fazer. Descobri que com ele (muay thai) eu posso mudar a vida das pessoas pra melhor, consigo aumentar a autoestima, a confiança e fazer pessoas felizes ensinando a elas esse esporte. Como atleta também tenho muitos objetivos a serem alcançados. Tenho só 23 anos e pratico o muay thai desde os meus 12 anos de idade, sei que o esporte vai me levar muito longe, aprendi e aprendo cada vez mais sobre a vida por causa da luta”, disse o atleta.

Patrocínio

Com tantas lutas e títulos no currículo e uma insaciável sede de competir, William é mais um dos milhares de lutadores que vivem uma realidade persistente, em busca de patrocinadores. O patrocínio é fundamental para dar o apoio e suporte financeiro necessário que um atleta precisa para se dedicar 100% ao esporte. “Estou muito bem preparado e treinando focado no título do Mundial, que será sediado pela primeira vez aqui no Brasil. Porém, preciso do apoio de patrocinadores, já que o custo das passagens, hospedagem, inscrições, saem do meu bolso”, lamentou o atleta.

“Tenho uma boa proposta para oferecer a quem tiver interesse em me patrocinar em troca de marketing, luto tanto no ringue quanto para o crescimento da empresa que me apoiar”, comentou o atleta.

Contato

Empresas e pessoas físicas que tenham interesse em patrocinar e firmar parceria com o atleta William Lucas da Silva, o Wil, podem entrar em contato pelo fone (47) 9 9780-6613 ou no Instagram willlucasss.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021