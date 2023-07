Lutador de taekwondo é vice-campeão do Paranaense e ganha vaga para disputar o Brasileiro

Neste final de semana aconteceu na cidade de Pontal do Paraná a 41ª edição do Campeonato Paranaense de Taekwondo, que foi uma seletiva para o Campeonato Brasileiro. Com mais de 800 atletas inscritos, representando diversas regiões do Paraná, a competição foi acirrada e repleta de emoções, com confrontos intensos, demonstrações de força, agilidade e determinação.

O araucariense Bruno Souza, 20 anos, foi um dos participantes, ele conquistou o título de vice-campeão na categoria Adulto até 68kg, resultado lhe garantiu vaga para disputar o Brasileiro em Fortaleza, no Ceará, previsto para acontecer no mês de agosto. “Minha participação nesse campeonato depende de patrocínios, necessários para bancar despesas com inscrição, transporte, estadia e alimentação”, disse o atleta, que treina em academias de Curitiba e Araucária.

Duas paixões

Antes de se tornar um lutador de taekwondo, Bruno se dedicava exclusivamente ao futebol, começou treinando na escolinha do Coritiba em Araucária, depois passou pelo Projeto Vencer e em 2021 foi para o Jatobá FC, onde segue até hoje, defendendo a equipe sub20. A luta entrou na sua vida em 2016, mas no começo pelo muay thai, somente em 2018 ele decidiu mudar para o taekwondo.

Detentor da faixa azul escuro, Bruno já conquistou títulos importantes. Foi campeão no Regional Sul Brasileiro, campeão no Brasil Open em 2021, campeão da 2ª Copa do Embaixador da República da Coréia e agora vice-campeão do Paranaense. “Participei de vários outros campeonatos, até agora tenho 13 lutas e nove medalhas de ouro, mas esses que citei foram os mais importantes. Agora pretendo conquistar um título no Brasileiro”, declara o lutador.

Para se tornar um patrocinador do lutador Bruno Souza, entre em contato pelo fone (41) 98701-8514 ou pelo Instagram @bruno_tkd462.

Edição n. 1370