Lutador Higor Sansão busca patrocínio para disputar campeonato mundial na Tailândia

O lutador araucariense Higor Eduardo Araújo (Higor Sansão), 17 anos, é um exemplo de perseverança e dedicação. Entrou para o mundo das artes marciais com apenas 6 anos, quando ainda morava em Guaratuba, ele começou lutando jiu jitsu, mas desde muito pequeno, seu sonho era ser um lutador de MMA.

Não demorou muito para ele começar a disputar campeonatos. Por três vezes Higor foi campeão paranaense de jiu-jitsu, campeonato organizado pela Federação Paranaense de Jiu-Jitsu Brasileiro, e também participou de um brasileiro de jiu-jitsu. Nas modalidades de muay thai, k1 e boxe participou do Fight Society, CT Paiva, CWB e República Fight Championship.

Hoje ele é um lutador ainda mais versátil, disposto a encarar lutas de jiu jitsu, kickboxing, boxe, muay thai e NO GI. No entanto, está sempre focado no MMA. Treina artes marciais na República Fight e na Gracie Barra de Araucária e sua meta nesse momento é conseguir patrocínio para disputar o Campeonato Mundial que será realizado na Tailândia, na Ásia, em março de 2024.

“Participar desse Mundial será muito importante para minha carreira. Nunca tive um patrocinador, mas agora será extremamente necessário esse apoio para que eu consiga realizar esse sonho”, disse o lutador. Higor também está com uma rifa de um celular Morotola moto E 22, cada número custa R$25,00, e quem quiser adquirir é só entrar em contato pelo WhatsApp: 41 99833 7104 ou pelo Instagram @Higor_sansao.

Foto: Divulgação.

Edição n.º 1387