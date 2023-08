Lutadores da Liga Pégasus de Taekwondo mandaram bem na 1ª Copa ARHT de Ponta Grossa

O Taekwondo de Araucária está orgulhoso com o desempenho excepcional obtido pela equipe da Liga Pégasus na 1ª Copa ARHT, realizada no domingo (06/08), na cidade de Ponta Grossa. O evento reuniu os melhores taekwondistas da região e os atletas locais se saíram muito bem na competição. Eles atingiram a marca de 17 medalhas conquistadas, além do 2º lugar geral por equipe.

Foram 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 9 de bronze. Um feito notável, que evidenciou toda dedicação e talento dos atletas locais.

Entre os destaques individuais, o atleta João Pedro B. Dias mereceu muitos aplausos. Mesmo sem conquistar o 1º lugar, ele foi responsável por uma luta que prendeu a atenção de todos e conquistou a plateia presente. Sua atuação exemplar não apenas mostrou sua habilidade no esporte, como também sua paixão pelo Taekwondo. “Esse sucesso não teria sido possível sem o apoio inestimável das academias e instituições locais”, disse o responsável pela Liga Pégasus.

A equipe agradeceu a academia Kitsune de Ponta Grossa, responsável pelo evento, pelo convite e pela oportunidade de competir em um ambiente tão desafiador. Também destacou o papel das academias locais que apoiaram os atletas, como a Body Fitness, República Fight, Corpo e Vida, também as escolas: Escola Gênesis e Escola COMPET, que foram fundamentais para o sucesso da equipe de Araucária, demonstrando a importância da colaboração e do trabalho em equipe.

“Agradecemos ainda a Avila’s Gym, que não apenas apoia, mas acredita no esporte, abrindo as portas da academia para novas turmas de Taekwondo, contribuindo para o crescimento contínuo desse esporte na região. Nossos atletas provaram mais uma vez que o esforço, a dedicação e a união são as chaves para o sucesso. Parabéns a todos que representaram a cidade com honra e determinação, trazendo para casa um legado de conquistas e superações. Araucária está orgulhosa de vocês!”, declarou.

O garoto João Pedro foi o atleta destaque de toda a competição

Edição n. 1375.