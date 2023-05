Lutadores da República Fight faturaram cinturões no Mundial de Artes Marciais

Os lutadores William Lucas da Silva e Nicolas dos Santos “Espirro” representaram muito bem a cidade de Araucária e o Brasil no Campeonato Mundial de Artes Marciais realizado no dia 21 de maio, em Buenos Aires, na Argentina. Além dos argentinos e brasileiros, a competição reuniu atletas do Peru, Uruguai, Paraguai, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, entre outros países.

William, proprietário da academia República Fight, que já era detentor do título de campeão em 2021, lutou contra um paraguaio na categoria até 57 kg maior de idade e foi campeão. Nicolas lutou na final contra um argentino na categoria até 54kg para maior de idade e também foi campeão. Ambos trouxeram o cinturão pra casa.

“Depois de um ano parado nas competições, recuperar o cinturão da categoria me trouxe o gás e a motivação que eu precisava pra ver que a luta é a minha vida e que quero conquistar novos caminhos agora, iniciar minha carreira no MMA. Também mostrou que nossos treinos na República Fight estão no caminho certo”, comemorou William.

