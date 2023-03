Lutadores da República Fight vão representar Araucária no Mundial de Artes Marciais

Os lutadores William Lucas da Silva, Nicolas Espirro e Daniel Cambri vão representar Araucária e o Brasil no Campeonato Mundial de Artes Marciais que será realizado no dia 21 de maio, em Buenos Aires. William, proprietário da academia República Fight, já é detentor do título de campeão de 2021 e quer trazer o bi-campeonato pra casa.

O trio está focado na competição, mantendo uma rotina puxada de treinos. Willian lutará na categoria Profissional até 57 kg, Nicolas no Amador 55kg e Daniel no Amador até 57kg. “Nosso time está preparado para enfrentar os adversários e trazer esses títulos para casa”, garante William.

