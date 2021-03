Luto: 14 dias após o filho, Pastora Paula também morre vítima da Covid-19

Alair de Paula Neves das Chagas, 60 anos, mais conhecida como Pastora Paula, se tornou nesta segunda-feira, 29 de março, mais uma moradora de Araucária vitimada fatalmente pela Covid-19.

Ela estava internada já há vários dias e veio a óbito apenas 14 dias após seu filho, Wilson Neves das Chagas Júnior, 40 anos, também não ter sobrevivido a doença.

Pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular no Jardim Plínio, bairro Capela Velha, Paula era muito querida pelos fiéis. Nas redes sociais, sua trajetória foi constantemente lembrada e destacada pelos amigos. “Mulher dedicada a obra, mãe, esposa e avó muito amada. Sempre teve sonhos grandiosos para a obra de Deus, e hoje o Senhor a recolheu e agora ela descansa em paz. Nossa pastora sempre será lembrada e estará presente em nossos corações”, ressaltou postagem na página oficial da Igreja no Facebook.

Terça-feira

O velório e sepultamento da pastora acontecerá nesta terça-feira, 30 de março, das 8h às 10h, no Cemitério Jardim Independência, no bairro Boqueirão. Por conta das medidas restritivas de enfrentamento à pandemia, só é permitida a entrada de dez pessoas por vez na capela mortuária, sendo obrigatório a utilização de máscara e a manutenção do distanciamento social.