Luto! Araucária perde o fundador da Móveis São Sebastião

O comércio de Araucária perdeu neste sábado, 29 de maio, Osvaldo Antônio Hitner, proprietário de uma das lojas mais conhecidas da cidade, a Móveis São Sebastião.

Osvaldor Hitner tinha 69 anos e desde julho do ano passado se submetia a sessões de quimioterapia para tratamento de um câncer. Sempre com bom humor, fé e coragem, travou uma dura luta contra a doença. Porém, ao longo do último mês, infelizmente, apresentou um piora de seu quadro de saúde, o que acabou fazendo com que tivesse que ser internado no último dia 18 de maio. Ontem, onze dias depois, acabou falecendo.

Conhecido por seu perfil sereno e fé inabalável, senhor Osvaldo tinha como traço indelével de sua personalidade a generosidade e perseverança. Em 1990 abriu a Móveis São Sebastião. Estrategicamente localizada na rua Marcelino Jasinski, no conjunto São Sebastião, a loja trabalhava essencialmente com o comércio de móveis seminovos. Com o passar dos anos, o estabelecimento cresceu e passou a comercializar também móveis novos.

Ao longo dos últimos anos já não estava mais a frente do dia a dia da loja. Mas, como cuidador zeloso do negócio que criou, estava sempre “observando” o andamento do negócio e nenhuma decisão mais relevante sobre os rumos da empresa era tomada sem que os filhos o consultassem. Senhor Osvaldo deixa esposa, três filhos, dois genros, uma nora e quatro netos.

O velório acontecerá na Capela Mortuária Nossa Senhora das Dores a partir das 10h. O sepultamento está marcado para às 14h.

Texto: Waldiclei Barboza / Foto: Arquivo da Família