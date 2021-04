Luto: Araucária perde Reni, servidora aposentada da Prefeitura

A servidora aposentada da Prefeitura de Araucária, Reni Alice Wagner Fernandes, 65 anos, não resistiu as complicações de um quadro de Covid-19 e faleceu nas primeiras horas desta terça-feira, 20 de abril.

Reni estava internada desde o início de março no Hospital Marcelino Champagnat, em Curitiba, quando deu entrada para tratar uma infecção no pé causa de seu quadro de diabetes. Já na triagem de seu atendimento, a equipe de enfermagem verificou que ela estava com a saturação sanguínea baixa, razão pela qual decidiram submetê-la a um teste de Covid-19, que confirmou a presença do vírus. A servidora aposentada acabou tendo que ser transferida para um leito de UTI e entubada no dia 9 de março, vindo a falecer na madrugada de hoje.

Seu falecimento foi comunicado por seu filho, – ex-vereador Fábio Alceu Fernandes, que acompanhava a luta da mãe contra o quadro de agravamento causado pela Covid-19. Ainda segundo Fábio, detalhes sobre velório e sepultamento devem ser comunicados em breve.

Assistente social de carreira da Prefeitura, Reni trabalhou por vários anos em repartições públicas municipais. Sempre muito alegre, era conhecida por sua personalidade forte e jeito cativante.