Machão de cozinha deu trabalho para PM e GM

Uma equipe da Guarda Municipal foi chamada para atender uma situação de violência doméstica na rua Goiás, no bairro Iguaçu, por volta de 14h40 deste sábado, 20 de março. No local a vítima apresentava escoriações pelo corpo, e os filhos menores do casal, relataram ter presenciado as agressões.

Quando a equipe abordou o homem, ele não obedeceu as ordens, reagindo ativamente contra os GMs, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. A Polícia Militar, que havia sido chamada para a mesmo ocorrência, ajudou na imobilização do indivíduo. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências.