Machões de cozinha são detidos por agredirem suas companheiras

O final de semana em Araucária foi marcado por novos casos de violência doméstica. No sábado, 4 de setembro, por volta das 21h29, um homem embriagado chegou em casa, na rua Yoshiaki Nagano, bairro Capela Velha, e passou a agredir sua esposa. Vizinhos acionaram a Polícia Militar, que no local conversou com a vítima, para ouvir a versão dos fatos. Ela contou que seu companheiro tinha ingerido bebidas alcoólicas e ficado bastante agressivo, passando a quebrar vários objetos dentro da casa, entre eles pratos e copos. O homem também havia quebrado o celular da vítima.

Ainda durante a discussão, segundo relatos da esposa, o agressor teria dado um tapa na sua nuca e na face e torcido seu dedo da mão esquerda. Diante dos fatos e da intenção da vítima em registrar queixa, o casal foi conduzido à Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis.

Na madrugada de domingo, 5 de setembro, por volta da 1h40, mais uma briga entre casais foi registrada na rua Lótus, no bairro Campina na Barra. Um homem agrediu a esposa e para os policiais militares a mulher disse que ele estava sob efeito de drogas e muito violento. Nesse dia, teria chegado em casa fazendo ameaças de morte contra a companheira, passando a quebrar vários objetos. No local a equipe constatou que havia muitos cacos de vidro e eletrodomésticos quebrados.

O agressor foi abordado já na parte externa da casa e apresentava forte odor etílico e sintomas de embriaguez. Questionado sobre os fatos, ele relatou que sentiu ciúmes da companheira por ela ter saído e por esse motivo quebrou os objetos e a ameaçou. Ele foi detido e levado para a Delegacia, para as medidas necessárias.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021