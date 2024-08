Mãe agradece quem contribuiu com vakinha virtual para comprar leite especial para o seu bebê

Em maio deste ano o Jornal O Popular publicou uma reportagem mostrando o desespero de uma mãe que precisou criar uma vakinha virtual para conseguir comprar um leite especial para seu bebê, de apenas 4 meses. Moradora do Jardim Israelense, Karina relatou na época que o filho Henrique Ravi tinha sido diagnosticado com APLV – Alergia à Proteína do Leite de Vaca. Ele precisava tomar o leite Aptamil Pepti, cujo custo é elevado, e a mãe não conseguia pegar pelo SUS.

Graças à reportagem, muitas pessoas ficaram sensibilizadas com a história do Henrique e ajudaram a família. “Se tivéssemos que comprar o leite para o meu bebê, comprometeríamos boa parte do salário do meu marido. Então na época ficamos desesperados e criamos a vakinha e também procurei o jornal para me ajudar na divulgação. A reportagem deu resultado e muitas pessoas nos ajudaram, hoje não sei nem como agradecer a todos. Consegui comprar o leite do meu filho durante dois meses e me estabilizei financeiramente. Graças a Deus hoje o sufoco passou, pois estou conseguindo pegar o leite gratuitamente pelo SUS”, relatou a mãe.

Ainda de acordo com ela, na última consulta do Henrique, a alergologista afirmou que ele está curado e não vai mais precisar do leite especial. “Por isso fiz questão de fazer este agradecimento especial ao Jornal O Popular e a todos que contribuíram na vakinha. Serei eternamente grata por tudo que fizeram pelo meu filho, nem mesmo o conheceram e ficaram sensíveis com a história dele. Graças a Deus hoje ele está com nove meses e curado”, declarou Karina.

Edição n.º 1429.