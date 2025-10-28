A araucariense Maria Queiroz, 12 anos, já vislumbra uma carreira brilhante no judô, modalidade que pratica há cerca de cinco anos. A judoca já conquistou vários títulos e mais recentemente a vaga para disputar o Meeting Interestadual Interclubes 2025, que começa no dia 14 de novembro em Blumenau, Santa Catarina.

Por ser uma competição que terá sede em outro estado, os nove atletas classificados terão que arcar com os custos da viagem, que incluem transporte, hospedagem e alimentação. A família da Maria não tem condições de bancar esse custo extra no orçamento, por isso organizou uma rifa solidária para que a jovem possa viajar.

“A Maria quer muito participar dessa competição e não encontramos outra maneira de ajudá-la a não ser organizando a rifa. O primeiro prêmio será um PIX de R$300,00 e o segundo um PIX de R$200,00. O sorteio será feito no dia 13 de novembro e os números podem ser adquiridos pelo valor de 10 cada, basta fazer um PIX na chave (41)998075463 – Mayara Monteiro da Costa (mãe da Maria). Para mais informações, siga o Instagram da judoca @maria_queirozjudoca.

Edição n.º 1488.