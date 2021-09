Mãe de criança atropelada no Arvoredo pode responder por negligência

Foto: Marco Charneski

A mãe do garotinho Pedro Salim de Freitas Cardoso, de apenas 3 anos, que morreu vítima de um atropelamento na noite de domingo, 29 de agosto, na rua Pôr-do-sol, no jardim Arvoredo, bairro Capela Velha, poderá ser indiciada por negligência. Conforme a Policia Civil de Araucária, há indícios de que a genitora foi negligente no dia do acidente, visto que estava bebendo em um bar, com a criança junto. “A mãe deu seu depoimento logo após o acidente e disse que o filho saiu de perto dela em um momento de descuido. Porém, ainda estamos ouvindo testemunhas, para definir se ela será indiciada ou não”, explicou a DP.

Ainda de acordo com a delegacia, o motorista que atropelou a criança também foi ouvido e na sua versão dos fatos, disse que Pedro apareceu correndo de repente na rua, e ele não teve tempo de frear o veículo e evitar a tragédia. “O condutor do veículo não possui Carteira de Habilitação, entretanto no dia do acidente, ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não acusou presença de bebida alcoólica. Ele ainda prestou socorro à criança”, esclareceu a DP.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, registrado no dia do atropelamento, a mãe de Pedro estava no bar bebendo desde às 16h30, sendo que o acidente ocorreu por volta das 20h30.

Relembre o caso

Pedro Salim Freitas Cardoso foi socorrido pela unidade avançada do Siate, que é composta também por um médico, e apesar de todos os esforços, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo enquanto recebia atendimento na Avenida das Araucárias, próximo a empresa Imcopa.

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021