Mãe diz que falta vacina contra Covid-19 e Saúde diz que houve desabastecimento

Uma usuária da Unidade de Saúde do Jardim Industrial procurou a redação do Jornal O Popular dizendo estar indignada porque sua filha, de 4 anos, ainda não tomou a vacina contra a Covid-19. A mulher contou que levou a menina até a UBS por quatro vezes e perdeu a viagem em todas elas. “Quando chegou a data para minha filha tomar a vacina ela estava muito gripada e não foi possível. Mas depois disso teve um dia que cheguei lá e disseram que tinham vindo poucas doses e que as vacinas acabaram rapidamente. Em outro dia que estive lá falaram que o governo não tinha repassado as doses. Resumindo, minha filha ainda não tomou a vacina e precisa dessa imunização”, lamentou.

Sobre a reclamação da mãe, a Secretaria Municipal de Saúde explicou que a vacina pediátrica contra a Covid-19 para a faixa etária de 4 anos está sendo aplicada em Araucária desde o mês de agosto, portanto, a criança já poderia ter sido imunizada desde então. Todas as informações estão no site da prefeitura https://araucaria.atende.net/cidadao/noticia

Ainda de acordo com a Saúde, no mês de dezembro houve um desabastecimento em nível de Brasil por parte do Ministério da Saúde, que é quem distribui as doses para os estados e municípios. “A previsão é de que no mês de fevereiro o município receba mais doses do imunizante pediátrico”, disse a secretaria.