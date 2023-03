Mãe é presa acusada de espancar os próprios filhos de 2 e 4 anos

Acusada de espancar os dois filhos menores, um de 2 anos e outro de 4, uma mulher acabou sendo presa pela Guarda Municipal de Araucária na manhã desta terça-feira (28). As crianças também estariam sendo vítimas de agressões por parte do atual companheiro da suspeita. A própria mãe, que vive em situação de rua, procurou a GMA para denunciar que uma terceira pessoa teria tomado seus dois filhos menores e os mantinha no interior de uma loja localizada na rua João Assef, no bairro Estação.

A GMA foi até o endereço e conversou com a pessoa apontada pela mulher e esta relatou que as crianças vinham sendo vítimas de maus tratos por parte da própria mãe. De fato os menores apresentavam hematomas pelo corpo, sugerindo serem vítimas de agressões constantes.

O Conselho Tutelar foi acionado para atender a situação e a mãe foi encaminhada à Delegacia Cidadã de Araucária, para as providências cabíveis. A mulher que estava com as crianças também foi levada para a Delegacia para testemunhar, já que havia presenciado as agressões. Os dois menores foram levados para o Pronto Atendimento Infantil pela equipe do Conselho Tutelar, onde receberam cuidados médicos.