Mãe pede ajuda para garantir o tratamento dos filhos autistas

Uma família moradora do bairro Capela Velha está precisando de ajuda para garantir um tratamento com mais qualidade aos dois filhos autistas: uma menina de 5 anos e um garoto de 12. Ana Julia, as mais nova, frequenta o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado – CMAEE Joelma do Rocio Tulio e Joel Lucas é acompanhado pelo Serviço de Atenção em Saúde Mental a Criança e ao Adolescente (SECRIA).

O problema é que os pais gostariam muito de colocar as duas crianças na equoterapia (terapia com cavalos), que poderá melhorar o desenvolvimento dos filhos autistas. “Sabemos que a equoterapia tem muitos benefícios, como a socialização e integração emocional e educacional de quem está no espectro. Mas não temos condições de pagar, eu e meu marido estamos desempregados. Aqui em Araucária nos informaram que a sessão custa R$ 795,00 por mês, apenas uma vez na semana e o ideal seria eles fazerem as sessões individuais”, afirma a mãe Silvana.

No intuito de conseguir os recursos necessários para bancar o tratamento dos filhos, a família está fazendo duas rifas, cada uma tendo como prêmio um kit com três garrafas de água, de tamanhos diferentes. Os números custam R$5,00 e o pagamento poderá ser feito via PIX 04847154967 (em nome de Silva Trusczynski). Informações pelo WhatsApp (41) 99688-8537.

Edição n.º 1376