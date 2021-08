Mãe procura pelo filho que está desaparecido desde o dia 28 de junho

Foto: divulgação

Os familiares de Jeferson dos Santos, 30 anos, que moram no bairro Cachoeira, estão desesperados por notícias, pois ele está desaparecido desde o último dia 28 de junho. O homem foi visto pela última vez na região da Cidade Industrial de Curitiba, e na ocasião usava uma calça marrom, camiseta amarela e tênis preto. Segundo a mãe Maria Iraci, o filho é usuário de drogas, porém trabalhava e levava uma vida normal. “Ele já havia sumido outras vezes, mas costumava ficar no máximo uma semana sem dar notícias. Dessa vez ele está há quase dois meses sem dar notícias, estamos muito aflitos”, contou.

Ela conta que a última vez que viu o filho foi no dia 28 de junho, quando ele teria saído de sua casa, em direção ao CIC, onde ficaria na casa de uma amiga. “Essa amiga contou pra nós que a última vez que o viu teria sido no dia 1º de julho. Nesse dia, ela disse que ele teria saído para trabalhar e não foi mais visto. Já o traficante que estava com o carro dele falou pra gente que a última vez que o viu foi no dia 5 de julho. O Jeferson chegou a comentar com a minha filha que iria embora e não voltaria mais, mesmo assim acreditamos que possa ter acontecido algo, porque meu filho nunca fez isso”, relatou a mãe.

Serviço

Quem tiver alguma notícia que possa levar ao paradeiro de Jeferson dos Santos, poderá entrar em contato pelos telefones (41) 99664-4886, (41) 99655-0986 ou (41) 99511-8166.