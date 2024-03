Mãe promove ação para comprar leite especial para criança diagnosticada com alergia

Na última terça-feira, 05 de março, uma moradora do Jd. Israelense, no Capela Velha, levou seu filho recém-nascido ao médico. Infelizmente o pequeno Henrique Ravi foi diagnosticado com APLV, que quer dizer Alergia à Proteína do Leite de Vaca.

Esta alergia ataca o sistema imunológico da criança e pode provocar algumas reações ao consumo de leite de vaca, produtos derivados e até mesmo as proteínas que podem conter no leite materno. Algumas reações imediatas são: urticárias, vômitos e alguns problemas respiratórios.

Por isso, o pequeno Henrique precisa tomar um leite especifico chamado Aptamil Pepti, que custa por volta de R$ 285,00. Karina explica que o bebê costuma tomar uma lata por semana, e infelizmente ela não tem condições de arcar com essa despesa.

“Está fora do nosso orçamento, porque recentemente alagou nossa casa e perdemos tudo. Meu marido trabalha por dia, e o salário somado por mês dá o valor do leite”, explica a mãe. As doações podem ser feitas via PIX pela chave 41 9602-4165, ou através do link da vakinha: https://www.vakinha.com.br/4543346.