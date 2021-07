Magazine Luiza instalará Centro de Distribuição em Araucária

Barracão era locado até recentemente para a DHL e fica na rua Pedro de Alcântara Meira, no Fazenda Velha. Abaixo, detalhamento das melhorias que serão feitas na estrutura para atender a rede varejista. Foto: divulgação

Dentro da estratégia de reduzir os tempos de entrega de produtos próprios e vendidos por lojistas por meio de sua plataforma de comércio digital, o grupo de varejo Magazine Luiza vai instalar em Araucária um Centro de Distribuição de quase 50 mil metros quadrados.

O Centro de Distribuição de Araucária será o terceiro montado pela empresa só neste ano de 2021. Os outros estão sendo instalados em Guarulhos (SP) e Gravataí (RS). A Magazine Luiza e seu braço de comércio eletrônico, o Magalu, são hoje uma das maiores redes varejistas do país e estão em fraca expansão. Nos últimos meses, por exemplo, o grupo adquiriu 10 empresas, a maioria delas de comércio eletrônico.

O espaço que inaugurará em Araucária já está pronto e praticamente adequado às necessidades de infraestrutura e logística da empresa. O barracão fica na rua Pedro de Alcântara Meira e pertence ao Fundo de Investimento Imobiliário VBI Logístico, que possui outros espaços do gênero em vários estados brasileiros.

O imóvel estava locado para a DHL Logistics Ltda e até pouco meses servia como Centro de Distribuição da Mondelez. A empresa de chocolates, instalada na divisa com Curitiba, armazenava ali parte de sua produção e insumos. Recentemente, no entanto, inaugurou um centro de distribuição em São José dos Pinhais.

Com a decisão de desocupar o imóvel, a DHL solicitou a rescisão contratual ao VBI Logístico ainda no ano passado. A previsão, no entanto, era que a empresa desocupasse o barracão no final de agosto. Em março passado, porém, houve a confirmação da locação do espaço para a Magazine Luiza por um período inicial de cinco meses. Em razão desse acordo, a DHL deixou o local no final de abril e desde então ele vem recebendo adequações complementares às necessidades do grupo varejista.

Melhorias

Todas as melhorias no galpão estão sendo feitas pelo VBI Logístico. O acordo celebrado com a Magazine Luiza prevê a construção de mais 40 docas, a blindagem e construção de eclusas na portaria do imóvel, a implantação de um novo bolsão de estacionamento de caminhões com mais de 45 vagas e a ampliação da chamada área bruta locável em 4.300 metros quadrados (aumento da cobertura da portaria atual, portaria de pedestres, novo apoio de motoristas). Após essas melhorias, o imóvel passará dos quais 43 mil metros para 47 mil metros quadrados disponíveis à operação do Magazine Luiza.

O contrato de locação prevê ainda obras de terraplanagem para futura expansão de outros 12.400 metros quadrados de área bruta locável.

Investimento

A vinda do Centro de Distribuição da Magazine Luiza para Araucária pode incrementar a arrecadação de impostos da cidade, bem como gerar muitos empregos. De acordo com informações obtidas pelo O Popular, a direção do grupo já solicitou a abertura de suas filiais junto aos órgãos públicos municipais. A expectativa é que pelos menos duzentos empregos sejam gerados com o início das operações no imóvel às margens da rua Pedro de Alcântara Meira.

Ainda não é possível calcular o tamanho da contribuição tributária para o Município com o início da operação do Centro de Distribuição da Magazine Luiza. Pessoas familiarizadas com o processo de abertura das empresas do grupo na cidade analisam que as operações que serão desenvolvidas no galpão permitem entender que os produtos comercializados pelas plataformas digitais da Magalu serão faturados aqui. Se isso acontecer, o chamado valor adicionado do Município tende a subir e, por consequência, nossa participação nas transferências de ICMS recebidas do Governo do Estado também. Porém, se o faturamento das compras não for feito por aqui, servindo o Centro de Distribuição apenas como depósito de produtos, o incremento orçamentário aos cofres municipais não tende a ser significativo.

O Popular entrou em contato com a assessoria de imprensa do Magazine Luiza, porém, até o fechamento desta edição, ainda não havia obtido retorno.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021