Magistério de Araucária perde professora da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) comunicou na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro, o falecimento de uma das professoras do quadro do magistério municipal de Araucária.

Luciana Luckow Krezko tinha 44 anos e faria aniversário no próximo dia 29 de novembro. Segundo informações apuradas por nossa reportagem, seu falecimento aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje.

Luciana integrava os quadros do magistério municipal desde fevereiro de 2023. Ela lecionava nas escolas municipais Ambrósio Iantas, no Capela Velha, e na Egipciana Carrano, no Iguatemi.

A professora chegou a trabalhar nesta semana, mas na segunda-feira (14) teria se queixado com colegas de uma pequena dor nos rins. Luciana apresentava problemas de saúde desde que contraiu Covid, isto ainda durante a pandemia.

Também conforme colegas da profissional, na terça-feira (15), Dia dos Professores, era foi internada. O quadro evoluiu negativamente, de modo que ela precisou ser entubada na sequência, vindo a óbito nesta sexta.

Luciana era moradora de Curitiba e ainda não há informações sobre o local em que será realizado o velório.