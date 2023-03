Maicon Sulivan está na lista de atletas internacionais que irão disputar o Mundial

A ITU – União Internacional de Triathlon já divulgou a lista de largada com os nomes dos atletas internacionais que irão disputar o World Triathlon Multisport Championship 2023 (Campeonato Mundial), que acontecerá no dia 29 de abril, em Ibiza, na Espanha. Entre eles está o do araucariense Maicon Sulivan, que embarca no dia 26 para aquele país. Ele garantiu a vaga para o Mundial depois de ter conquistado o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, realizado em agosto de 2022.

Os preparativos do araucariense para este Mundial estão acelerados. O atleta diz que segue uma rotina intensa de treinos, pedalando em serras, correndo em pistas de longa distância, com uma média de 3 horas, e outras mais curtas, onde impõe intensidade maior. “Estou treinando forte e sendo assessorado por uma equipe médica, porque depois da pandemia tudo mudou, meu rendimento travou bastante, mas estou focado, quero dar o meu melhor e buscar o pódio no Mundial, porque é o único título que ainda não tenho”, comentou.

Maicon reforça que participar de uma competição desse nível exige um alto investimento por parte do atleta, por isso o apoio de patrocinadores é crucial. Até este momento, ele já fechou alguns patrocínios, mas ainda não é o suficiente para arcar com todas as despesas. “Agradeço as empresas que já confiam no meu trabalho e convido novos patrocinadores a me apoiar nessa jornada. É uma ótima oportunidade de divulgar suas marcas em uma competição onde estarão reunidos atletas do mundo todo”, argumenta Maicon.

O contato para patrocínios poderá ser feito através do fone/whatsapp: (41) 99601-2989.

