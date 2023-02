Maicon Sulivan se prepara para disputar o Mundial de Triathlon na Espanha e busca patrocinadores

O atleta Maicon Sulivan já está treinando para a disputa do World Triathlon Multisport Championship 2023 (Campeonato Mundial), que acontecerá no dia 29 de abril, em Ibiza, na Espanha. Ele garantiu a vaga após ter conquistado o 3º lugar no Campeonato Brasileiro, em agosto de 2022.

Na semana passada ele recebeu da Confederação Brasileira de Triathlon a confirmação do seu nome para esta competição. A partir de agora, Maicon também inicia uma corrida paralela às pistas, na busca de patrocínios, já que sua participação no Mundial envolve custos elevados com inscrições, passagens e despesas de estadia na Espanha.

Empresas que patrocinarem o atleta terão a chance de vincular e divulgar suas marcas em uma competição de reconhecimento mundial. Interessados poderão entrar em contato pelo fone (41) 99601-2989.